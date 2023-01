Osimhen all’assalto della Juve: numeri da urlo per il nigeriano

Napoli-Juve sarà la partita di Victor Osimhen, giocatore nigeriano che ha segnato 8 gol nelle ultime 8 partite in Serie A.

Osimhen è una macchina da gol e spaventa qualsiasi difesa, anche quella bunker della Juventus. La squadra di Max Allegri nelle ultime otto giornate di Serie A (con otto vittorie) ha subito zero gol. La filosofia è sempre la stessa: prima non prenderle, al massimo si pareggia. C’è chi lo chiama anticalcio, anche perché non ruba di certo l’occhio, ma questo è il calcio di Allegri che metterà in campo anche contro il Napoli.

I gol di Osimhen contro la difesa Juve

Sarà una sfida nella sfida quella tra il nigeriano e la difesa bianconera con Danilo e Bremer che promettono battaglia su tutti i fronti. I due difensori sono quelli che stanno meglio nel pacchetto arretrato dei bianconeri, mentre il Napoli deve recuperare la migliore condizione di alcuni suoi uomini offensivo come Kvaratskhelia, Lozano e Zielinski.

Osimhen invece è carico e con la Juve è pronto a dare filo da torcere a qualsiasi difensore. Otto gol nelle ultime otto giornate di Serie A, segnati in ogni modo e contro qualsiasi avversario, non si realizzano per caso. Spalletti finalmente può contare su un bomber che è diventato leader del Napoli e fa la differenza ogni volta che gioca, anche quando non segna.

Ieri Osimhen ha ricevuto a Castel Volturno anche il premio Globe Soccer Emergin Player of The Year, che non aveva potuto ritirare a Dubai per motivi personali.

Un motivo in più per Osimhen per dare l’assalto alla difesa bianconera, per far capire che pure i premi non si vincono per caso. Il nigeriano con la sua forza fisica e la velocità prepotente, oltre ad un colpo di testa letale, dovrà sfidare la fisicità di Bremer. Uno scontro tra titani che la pantera azzurra vuole vincere ad ogni costo.