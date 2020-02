Nebuloni e Magrin irritano i tifosi del Napoli: "Ci odiano..."

Nebuloni e Magrin dopo la vittoria dell’Atalanta sul Valencia irritano i tifosi del Napoli. L’ex bandiera della dea e il giornalista Sky danno vita ad un duetto offensivo.

L’Atalanta batte il Valencia per 4-1 e diventa eroe nazionale per un giorno. La squadra di Gasperini dopo un pessimo debutto a Zagabria e i conseguenti ko contro Shakhtar e Manchester City, è riuscita a compiere una clamorosa rimonta guadagnano 7 punti nei successivi tre match e staccando di un soffio la qualificazione agli ottavi. L’Atalanta ha incontrato un Valencia decimato dalle assenze e si è imposta per 4 reti ad una. Per i media nazionali la dea diventa una super squadra tanto super che si da per contato che incontrerà ai quarti il Barcellona e la Juventus.

Marino Magrin, ex calciatore di Atalanta e Juventus ma tifoso orobico, risponde a una scorretta domanda posta dal giornalista di Sky Massimiliano Nebuloni:

«Se tutto andrà come deve andare, ai quarti vorresti la sfida del cuore contro la tua Juventus o contro il Barcellona?».

«Se andrà tutto per il meglio a Valencia, non vorrei affrontare la Juve, abbiamo bisogno di giocare con il massimo del calcio: il Barcellona».

NEBULONI E MAGRIN IRRITANO I TIFOSI DEL NAPOLI

Parole che non sono piaciute ai tifosi del Napoli come spiega il giornalista e scrittore Angelo Forgione: “Detta così, è già uno sgarbo alla Juve. Ma intanto ci deve giocare il Napoli con il massimo, e non è detto che sia spacciato. Magari poi finisce che passa e trova il Valencia”.

Le parole di Nebuloni e Magrin non sono passate inosservate sui social e hanno scatenato la reazione dei tifosi del Napoli:

“Tali considerazioni presuppongono il passaggio della Juventus e del Barcellona ai quarti prima ancora delle gare d’andata degli ottavi. Il Napoli, insomma, sarebbe già considerato fuori dalla competizione?”

“Disdico SKY”;

“Questi di SKY ci odiano”;

“Nebuloni mi ha deluso”;

“Come facciamo a tifare per le italiane se vanno contro di noi?”, questi alcuni commenti che si possono trovare in rete.