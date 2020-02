Napoli, Koulibaly ancora out. Ecco quando potrebbe tornare

Koulibaly ancora out. Il difensore salterà anche la gara di Champions contro il Barcellona. Decisione unanime tra a Gattuso, staff medico per il rientro.

NAPOLI. Koulibaly era considerato uno dei centrali più forti del mondo ma ha subito una strana involuzione. In questa stagione koulibaly è stato vittima di una serie infinita di infortuni, e quando è stato chiamato in campo da Ancelotti prima e da Gattuso dopo non ha mai convinto.

Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica: “Gennaro Gattuso ha deciso di non convocare Koulibaly per il Brescia. L’obiettivo del tecnico, in accordo con lo staff medico, è quello di recuperarlo per la gara col Torino di sabato 29 febbraio, così da averlo eventualmente al top per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. In questi giorni il difensore senegalese intensificherà i propri allenamenti con il chiaro obiettivo di tornare a disposizione del coach calabrese per la gara contro la formazione di Moreno Longo“.

BRESCIA-NAPOLI PROBABILE FORMAZIONE

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli

Squalificati: Ayé | Indisponibili: Cistana, Torregrossa, Romulo, Alfonso

Ballottaggi: Mateju 70%-Gastaldello 30%, Bjarnason 60%-Donnarumma 25%-Spalek 15%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Koulibaly, Malcuit, Llorente, Younes

Ballottaggi: Mario Rui 60%-Hysaj 40%, Callejon 55%-Politano 45%, Mertens 55%-Milik 45%