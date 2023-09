Napoli-Udinese: Rudi Garcia: “Siamo Uniti e Pronti per la Vittoria”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, parla della situazione di Victor Osimhen e della partita contro l’Udinese.

CALCIO NAPOLI. Le acque sono agitate in casa Napoli, ma Rudi Garcia, il tecnico francese, cerca di portare serenità e focus prima del match contro l’Udinese. In un’intervista rilasciata a DAZN, Garcia ha condiviso i suoi pensieri su vari argomenti, dallo stato d’animo della squadra ai recenti episodi maldestri sui social media.

“Finalmente Giochiamo a Casa”

“La gara con l’Udinese è un’occasione per ritrovare il sorriso? Sì, così la vedo”, ha detto Garcia. “Finalmente giochiamo a casa dopo tre trasferte di fila. Siamo contenti di ritrovare i nostri tifosi e faremo di tutto per i tre punti. Il sorriso ci sarà solo se vinciamo.”

Garcia e Osimhen: Un Dialogo Aperto

“Se ho parlato con Osimhen? Ci siamo parlati”, ha rivelato il tecnico. “Dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto. Poi, in questi due giorni, ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato ad avere serenità. Ma gli ho parlato e si concentra sul campo, dove gli piace essere, e darà il meglio per la sua maglia. Siamo tutti uniti e giocare davanti ai nostri tifosi è un aiuto davvero importante.”

Cambi in Campo: Politano e Mario Rui

“Il nostro lato destro funziona bene. Politano ha fatto un buon inizio di stagione e andava un po’ risparmiato, ma ritrova la posizione a destra”, ha aggiunto Garcia. “Mario Rui entra; ho la fortuna di avere due terzini sinistri di grande qualità. In casa dobbiamo fare più gioco ancora che fuori casa.”