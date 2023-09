Marocchi: “Juve da Scudetto, il Napoli ha problemi”

L’ex Juventino Giancarlo Marocchi non ha dubbi, per l’opinionista Sky La Juventus è da scudetto mentre il Napoli rispetto allo scorso anno è regredito.

CALCIO NAPOLI. L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi, oggi apprezzato opinionista di Sky Sport, ha analizzato il momento di Juventus e Napoli in Serie A. Sui bianconeri: “Possono vincere con chiunque se fanno la vera Juve, come contro la Lazio. Per ora è una squadra imperfetta che conosce i suoi limiti”.

Marocchi vede dunque margini di miglioramento nella Juve, che quando esprime il suo potenziale è da Scudetto nonostante i punti persi fin qui.

Sulla situazione in casa Napoli invece Marocchi ritiene la squadra azzurra meno padrona del gioco: “L’anno scorso gli azzurri erano sempre in gestione della gara, cosa che ora non riescono più a fare”.

Secondo l’ex Juve il Napoli fatica a comandare il gioco nella metà campo avversaria. Per questo sarebbe opportuno arretrare il baricentro di 10 metri per non scoprirsi. Marocchi poi fa l’esempio di Kvaratskhelia, raddoppiato e ben arginato dalle difese fin qui.

Insomma, se la Juve ritrova la retta via può lottare per il titolo mentre il Napoli stenta a dettare i ritmi come nella passata stagione. Il parere tecnico di Marocchi fotografa un inizio di Serie A dagli equilibri ancora in definizione.