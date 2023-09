LIVE Napoli-Udinese: 4-1 Reti di Zielinski (rig.), Osimhen, Kvaratskhelia, Samardzic e Simeone.

LIVE Napoli-Udinese, tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming e le probabili formazioni della sfida di Serie A.

CALCIO NAPOLI. Tutto pronto al Maradona per Napoli-Udinese, match valido per la 6a giornata di Serie A. Gli azzurri, travolti dal caso Osimhen, vogliono tornare alla vittoria dopo il pari di Bologna. L’Udinese cerca invece il primo successo stagionale.

SECONDO TEMPO

Gol Khvicha Kvaratskhelia KVARA INCONTENIBILE COLPISCE IL PALO PER LA SECONDA VOLTA! SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Lindstrom, esce Politano. PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Simeone, esce Osimhen.

PRIMO TEMPO

Prima frazione di gioco a senso unico al ”Maradona” con i padroni di casa avanti sul doppio vantaggio: rigore di Zielinski conquistato da Kvaratskhelia e gol di Osimhen su assist di Politano.



45′ + 2’FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-UDINESE 2-0! Reti di Zielinski (rig.) e Osimhen.

45′ + 1’Schema su punizione dell’Udinese: destro da fuori area di Lovric alto di poco.

45′ Tre minuti di recupero.

42′ Colpo di testa di Thauvin che non riesce a inquadrare lo specchio di porta.

40′ PILLOLA STATISTICA: quarto centro in campionato per il centravanti.

GOL NAPOLI Zielinski dal dischetto non perdona, Napoli avanti

10′ ZIELINSKI! Assist di Di Lorenzo, il polacco dribbla Bijol e calcia da dentro l’area: alto di poco.

9′ Botta subita da Politano che cade male dopo un contatto aereo con Kamara. L’esterno offensivo riprende il gioco.

7′ Bijol svetta in maniera imperiosa, anticipo di testa sul traversone di Mario Rui.

5′ Scatto di Osimhen, contatto con Bijol: fischio del direttore di gara che sanziona l’attaccante nigeriano.

4′ DESTRO DI PAYERO! Tiro dal limite dell’area, alto di poco sulla traversa.

3′ L’Udinese prova a distendersi con l’inserimento di Kamara, Di Lorenzo alza il muro e recupera il possesso.

2′ Osimhen sulla sfera, destro alto a campanile, blocca Silvestri.

1′ Cross di Di Lorenzo, Kristensen di testa allontana in fallo laterale.

1′ INIZIA NAPOLI-UDINESE! Primo pallone giocato da Zielinski.

FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Nonostante le polemiche, Osimhen convocato e pronto a guidare l’attacco del Napoli. Out gli infortunati Rrahmani e Gollini. L’Udinese punta su Deulofeu e Beto per far male alla difesa azzurra.

Si prospetta una sfida delicata per gli uomini di Garcia, chiamati ad una reazione dopo un avvio di stagione deludente. L’Udinese proverà ad approfittarne per conquistare i primi punti.

NAPOLI-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Udinese in diretta streaming, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE