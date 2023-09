De Laurentiis indagato, Varriale stuzzica i tifosi juventini: “Nessuna dimissione in vista”

Enrico Varriale ha commentato con una frecciata ai tifosi juventini la notizia dell’iscrizione di De Laurentiis nel registro degli indagati.

CALCIO NAPOLI. Enrico Varriale, volto noto della Rai, ha commentato con una stilettata ai tifosi Juventini, la notizia dell’iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati per falso in bilancio legato all’acquisto di Osimhen.

Varriale: “Dal Napoli Filtra Totale Serenità”

Le parole di Varriale sono state chiare: “Un atto dovuto dopo il passaggio degli atti dalla Procura di Napoli a quella di Roma per una vicenda già archiviata dalla Giustizia Sportiva che potrebbe riaprirla solo davanti a fatti nuovi rilevanti. Dal Napoli filtra totale serenità, non sono alle viste dimissioni del CDA.”

Riferimento alla Juventus

Il giornalista ha fatto un chiaro riferimento alla situazione vissuta dalla Juventus, in particolare alla decisione del Consiglio d’Amministrazione della società bianconera di dimettersi a seguito dell’Inchiesta Prisma che ha travolto il club lo scorso anno.

Varriale ha voluto mettere a tacere le voci di possibili conseguenze gravi per il Napoli dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di De Laurentiis, specificando come non siano previste dimissioni imminenti.

La società azzurra è tranquilla, convinta di poter chiarire la sua posizione. Si tratta di un atto dovuto e non è detto che porti a sviluppi negativi. Varriale ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa nei confronti dei tifosi juventini, che sui social immaginavano un futuro cupo per gli azzurri.