“Venire a Napoli dopo lo Scudetto è dura per tutti gli allenatori, anche top”

Claudio Ferrarese dichiara che venire a Napoli dopo lo Scudetto è dura per tutti gli allenatori, anche per i profili top

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Ferrarese, ex calciatore e compagno di squadra di Italiano.

“Italiano era già un allenatore da calciatore. Oggi è facile dire che me lo sarei aspettato perché conosco Vincenzo, ma davvero dava l’idea di poter essere un grande allenatore per cui non mi stupisce vederlo a questi livelli e non mi stupirei neppure se allenasse il Napoli. Conoscendo il personaggio, non avevo dubbi sul suo valore.

“A Firenze quest’anno Italiano ha avuto una rosa ristretta e questo sul lungo periodo lo paghi. Lo stesso Napoli quest’anno ha retto alla grande il doppio impegno perchè finalmente Spalletti ha avuto una rosa ampia e competitiva in ogni reparto.

Per Ferrarese Italiano è un allenatore che insegna calcio come Spalletti

“Italiano è un allenatore da campo, è uno che insegna calcio, come lo è Spalletti. Chiaramente con un’esperienza diversa, ma fare bene come ha fatto Spalletti è davvero complicato per tutti. Venire a Napoli oggi è dura per tutti e anche allenatori più blasonati farebbero fatica. Posso però assicurarvi che Italiano, carattere ne ha da vendere. Spalletti ha vinto, ha fatto un bel gioco e ha dato qualcosa di speciale a Napoli. Però, ci sarà questo cambio e qualcuno dovrà prendersi questa responsabilità e Italiano potrebbe essere l’uomo giusto.

“Bisogna dire grazie a De Laurentiis, quando andai via da Napoli, arrivò lui dopo 2 anni e adesso Napoli è una delle migliori squadre italiane ed europee. De Laurentiis ha il suo carattere e c’è sempre chi si lamenterà, ma ha fatto la fortuna di Napoli.

“Se un allenatore vuole diventare un top coach deve migliorare in tutte le cose. Conoscendo Italiano, credo possa essere l’uomo giusto anche perché è uno che si è creato da solo con i sacrifici e potrebbe dare il giusto valore alle cose.

“Giuntoli? Chi viene a Napoli adesso a fare il direttore sportivo sa che deve fare molto bene ed è difficile ripetere ciò che ha fatto Giuntoli in questi anni. Purtroppo ogni tanto bisogna cambiare, speriamo che De Laurentiis scelga le persone giuste”.