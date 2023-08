Napoli-Sassuolo, Raspadori: “Vincere è la cosa più bella, vogliamo riconfermarci”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, parla a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Sassuolo. L’attaccante azzurro sottolinea l’importanza di riconfermarsi e di migliorare ogni giorno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dopo la convincente prestazione a Frosinone, il Napoli, campione d’Italia in carica, si appresta a ospitare il Sassuolo di Dionisi al Diego Armando Maradona. Una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice, vista la qualità tecnica e tattica della formazione emiliana.

Le Formazioni Ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Rudi Garcia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Boloca, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Parole al Vento

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. “Riconfermarsi è la cosa più difficile ma allo stesso tempo, anche quella più bella. Si fa di tutto per provare le sensazioni che abbiamo provato a Maggio. Lavoriamo ogni giorno per poterle vivere ancora. La nostra mentalità è questa, quella di migliorarci ogni giorno,” ha affermato l’attaccante azzurro.

Queste parole di Raspadori non fanno che aumentare l’attesa per una partita che si preannuncia elettrizzante, con entrambe le squadre desiderose di fare punti e di mostrare il proprio valore in questo inizio di campionato.

Con queste premesse, il match tra Napoli e Sassuolo si preannuncia come uno degli incontri più interessanti della seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno qualcosa da dimostrare e, come ha sottolineato Raspadori, la strada per la riconferma è lunga ma affascinante.