Napoli-Roma, Callejon esulta con la mano sotto al mento. Ecco perchè

Il Napoli batte la Roma al San Paolo, Callejon segna ed esulta portandosi la mano sotto al mento, stesso gesto che fece contro la Spal.

Il Napoli conquista i tre punti e aggancia la Roma al 5° posto. Dopo un primo tempo divertente, al 55′ sblocca Callejon, ma immediato arriva il pari di Mkhitaryan. Nel finale Insigne, con un destro a giro, regala il successo ai suoi. Metà tempo in campo per Zaniolo a quasi sei mesi dall’infortunio, ma si ferma Smalling per un problema muscolare.

Callejon autore del primo goal, esulta portando la mano sotto al mento. Lo stesso gesto che fece in occasione del gol contro la SPAL. La spiegazione sembra arrivare da un precedente messaggio della moglie: “Testa alta sempre!”, proprio quello che Josè ha voluto indicare con il suo gesto.

Il calciatore spagnolo che con ogni probabilità lascerà il Napoli al termine di questa stagione vuole dare il massimo fino al termine dell’attuale campionato e lo farà sempre “a testa alta” così come merita un campione di enorme professionalità e generosità. Il Napoli è nel suo cuore, vuole lasciare un ricordo eccellente nei tifosi azzurri. Josè è un ragazzo riservato e di poche parole, ma il suo amore per il popolo napoletano è enorme.