Napoli, De Laurentiis rilancia per Kvaratskhelia: nuova offerta per il rinnovo

De Laurentiis vuole confermare il georgiano come simbolo del Napoli

Notizie calcio Napoli. Il Napoli è determinato a trattenere Khvicha Kvaratskhelia e ha già avviato i dialoghi per il rinnovo del contratto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto una nuova proposta per adeguare l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce uno stipendio inferiore rispetto agli altri protagonisti della rosa azzurra. Il club sta facendo il possibile per evitare che il talento georgiano guardi altrove, puntando su un’offerta che possa soddisfare sia le sue esigenze economiche sia quelle di carriera.

Il contratto di Kvaratskhelia è valido fino al 2027, ma l’intenzione del Napoli è quella di valorizzarlo al meglio, riconoscendo il suo enorme contributo alla squadra. Dopo una prima proposta di sei milioni di euro a stagione, De Laurentiis ha rilanciato aggiungendo una serie di bonus che potrebbero portare il totale a livelli simili a quelli percepiti da altri top player del Napoli, come Romelu Lukaku.

Conte e il “no” categorico alle offerte

L’interesse nei confronti di Kvaratskhelia non manca: il Napoli ha ricevuto proposte fino a cento milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma sia De Laurentiis che Antonio Conte sono stati irremovibili. Il tecnico azzurro, infatti, considera Kvaratskhelia come una delle colonne portanti del suo progetto, al punto che ha richiesto alla dirigenza di non valutare neanche le offerte più allettanti. “Kvara è incedibile”, questo il messaggio chiaro che arriva dal club, e il rinnovo è la conferma del desiderio di blindarlo.

Rinnovo Kvaratskhelia: La trattativa

Le trattative sono ancora in corso, ma la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme sembra esserci. La proposta avanzata dal Napoli è un “passo in avanti” rispetto alle discussioni iniziali, ma c’è ancora strada da percorrere prima di trovare un accordo definitivo. Il manager del giocatore, Mamuka Jugeli, sta lavorando per raggiungere una soluzione che possa soddisfare il suo assistito, ma il segnale lanciato dal club rappresenta già una forte dimostrazione di fiducia.

Kvaratskhelia rappresenta il simbolo di un Napoli ambizioso e visionario, e i tifosi sperano che il talento georgiano possa continuare a farli sognare per molti anni a venire.

Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.