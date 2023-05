Napoli, ecco il programma della Festa Scudetto del 4 giugno: tante sorprese ed artisti illustri

Il Mattino spoilera il programma della Festa Scudetto del Napoli del 4 giugno: tante sorprese ed artisti illustri

La premiazione ufficiale del Napoli come Campione d’Italia avverrà domenica 4 giugno. Tra una settimana sarà il grande giorno della consegna del trofeo dello Scudetto al Napoli, al termine della gara contro la Sampdoria che è in programma alle 19. La lunga festa inizierà alle 21 e terminerà a mezzanotte. A rivelare il programma della serata è Il Mattino che descrive: “Domenica gli azzurri festeggeranno lo scudetto al termine della gara (in programma alle 19, per coinvolgere anche l’aera nord e centroamericana) contro il napoletano ed ex azzurro Fabio Quagliarella. E ovviamente si pensa già alla festa di domenica presentata da Stefano Di Martino“.

Il Mattino svela parte del programma della Festa Scudetto del 4 giugno

Il Mattino prosegue: “La squadra sarà premiata da Casini al termine della gara e Di Lorenzo solleverà la coppa davanti al popolo del Maradona. In queste ore, infatti, il club si incontrerà con Prefettura e Comune per stabilire il piano sicurezza”.

“Non solo il Maradona, ma anche quattro maxischermi saranno allestiti in altrettante piazze della città, mentre anche nell’area metropolitana – su indicazione del Sindaco Manfredi – sono previsti ulteriori eventi. Le immagini della festa del Maradona saranno trasmesse in diretta dalla Rai. Nessuna sfilata con il pullman nelle strade della città come invece è prassi per le squadre che vincono il titolo”.