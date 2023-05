Osimhen nominato Membro Ordine della Repubblica Nigeriana: “Mi sento benedetto”

Osimhen annuncia la nomina come Membro Ordine della Repubblica Nigeriana: “Mi sento benedetto”

Victor Osimhen annuncia di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento di Membro dell’Ordine della Repubblica nigeriana. Su twitter l’attaccante del Napoli rivela emozionato: “Oggi mi sento così benedetto e grato mentre annuncio di aver ricevuto il prestigioso premio Membro dell’Ordine della Repubblica Federale (MFR) dalla Repubblica Federale della Nigeria. Oggi è stata anche la mia 100esima partita con il Napoli e sono stato fortunato a segnare 2 gol per il mio club, è un momento e una sensazione incredibile per me poter realizzare questa impresa per questo grande club. Anche questo riconoscimento MFR significa molto per me, in quanto simboleggia l’apprezzamento e il sostegno del grande popolo nigeriano per la dedizione e il duro lavoro che hanno sempre messo nella loro carriera individuale per rendere la Nigeria orgogliosa”.

L’emozione di Victor Osimhen per il riconoscimento ricevuto dalla Repubblica Nigeriana

Osimhen ha poi proseguito: “La mia più profonda gratitudine va alla Repubblica Federale della Nigeria per avermi riconosciuto a tale livello nazionale, e sono così umile e grato. Sono orgoglioso di essere nigeriano e di rappresentarla. Vorrei estendere il mio sincero apprezzamento al Ministero della Gioventù e dello Sviluppo dello Sport per i loro continui sforzi nella promozione e nello sviluppo dello sport nel nostro Paese”.

“Il loro supporto ha contribuito alla crescita mia e di tutti gli altri atleti del paese. Alla mia fantastica famiglia, che è stata la mia roccia e fonte di ispirazione durante tutto il mio viaggio, sarò per sempre in debito con il vostro amore e sostegno. Vi amo tutti e questo premio è tanto vostro quanto mio. E ai miei fan e sostenitori, sia in Nigeria che in tutto il mondo, siete tutti fantastici e sono così grato per tutto quello che fate per me“.

“Il tuo costante supporto, auguri e applausi mi hanno sollevato nei momenti di trionfo e mi hanno fornito conforto durante i momenti difficili. Sono immensamente onorato di aver raggiunto questa impresa per il Napoli e sono anche onorato di ricevere questo premio MFR, e considero una responsabilità continuare a lottare per l’eccellenza, più record e dare un contributo significativo alla vita delle persone con lo sport che amo. Grazie a tutti. DIO È IL PIÙ GRANDE“: ha concluso Osimhen.