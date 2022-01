Napoli, Osimhen ha una nuova maschera. Asso nella manica per Spalletti

Osimhen è tornato, s’allenerà con una maschera protettiva più leggera, a Venezia da titolare. Spalletti ha un asso nella manica.

Victor Osimhen scalpita per tornare protagonista con il Napoli, sono passati 100 giorni dall’ultimo gol in campionato e l’attaccante nigeriano preme sull’acceleratore per riprendersi il posto da titolare.

L’edizione Odierna del quotidiano la Repubblica scrive:

“Osimhen, è stato perseguitato dalla malasorte nelle sue prime due stagioni italiane. Il suo ultimo gol in campionato risale al 17 ottobre e basta questo dato statistico per evidenziare le difficoltà che ha dovuto affrontare la squadra senza il centravanti nigeriano, sparito dai radar dopo il perentorio colpo di testa con cui mise al tappeto il Toro al Maradona. Il Napoli volava in testa alla classifica ed era più che mai “Osimheniano”: definizione azzeccata, col copyright di De Laurentiis. Poi sono però cominciati i guai e Spalletti è stato bravo a rivoltare di sana pianta la sua squadra, aggrappandosi alla classe infinita di Mertens, al palleggio di Lobotka e ripartendo in corsa da un nuovo piano tattico”.

Repubblica aggiunge: “Il nuovo Napoli è stato meno “verticale” rispetto all’inizio del campionato, ma ha permesso a Insigne e compagni di farsi rispettare lo stesso, grazie a un calcio più compassato, tecnico e come ai bei tempi basato sul ricamo. È così che gli azzurri sono sfuggiti al naufragio durante gli ultimi 100 giorni, pur dovendo fare a meno del loro punto di riferimento più importante. Il Napoli era stato infatti costruito su Osimhen e adesso dovrà essere bravo a tornare al Piano A, che aveva dato risultati eccellenti in avvio di stagione. Da oggi il centravanti nigeriano s’allenerà con una maschera protettiva più leggera e dopo la sosta dovrebbe riprendersi un posto tra i titolari, a Venezia. Spalletti ha un asso nella manica”.