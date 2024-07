Napoli, Manna tratta Gilmour, l’affare continua spedito, Conte chiede due giocatori per la mediana

Napoli, Manna tratta Gilmour nonostante le smentite. Conte chiede due rinforzi per il centrocampo. Le ultime sul mercato azzurro.

Gilmour primo obiettivo del Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, continua a lavorare per portare Billy Gilmour in azzurro. Il quotidiano rivela: “Per Gilmour, come confermato dal Ceo del Brighton, il Napoli ha già offerto 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: offerta rifiutata, stando alle dichiarazioni di mister Paul Barber, ma tutto sommato il mediano reduce dall’Europeo e da una stagione in Premier con De Zerbi ha un contratto fino al 2026 e soprattutto è entrato prepotentemente nell’orbita di Manna da tempo. L’affare viaggia molto, molto spedito”.

Conte chiede rinforzi: due centrocampisti nel mirino

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, avrebbe richiesto due rinforzi per il centrocampo. Il Corriere dello Sport sottolinea: “Il mercato del centrocampo, insomma, è pronto a entrare nel vivo: dopo la difesa, è giunto il momento della zona centrale, il reparto nevralgico che dovrà assumere contorni e sembianze del nuovo allenatore. O per meglio dire, del suo sistema di gioco”.

Mentre Gilmour sembra essere la priorità, il Napoli sta valutando anche altri profili. Il quotidiano aggiunge: “A seguire c’è Brescianini, vecchio pallino di Manna sin dai tempi della Juventus, un centrocampista che il Frosinone valuta 12 milioni e che nell’ultimo periodo ha collezionato anche la corte dell’Atalanta. Il Napoli è in prima linea, altroché, ma prima di tutto dovrà cedere”.

Credete che Gilmour sia l'acquisto giusto per il centrocampo di Conte? Chi vorreste come secondo rinforzo?