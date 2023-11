Napoli, un dato della ex gestione di Garcia preoccupa e non poco

La scarsa corsa del Napoli sotto la gestione di Rudi Garcia è un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Rudi Garcia (ormai esonerato) sta vivendo una stagione difficile, e uno dei punti critici è la sua preparazione atletica. Numerosi infortuni e prestazioni sottotono hanno sollevato dubbi sulla gestione fisica della squadra azzurra. Un’analisi dettagliata rivela dati preoccupanti che mettono in luce la mancanza di corsa da parte del Napoli rispetto alle altre squadre di Serie A.

Secondo i dati di TransferMarkt, dopo le prime dodici giornate di campionato, emerge chiaramente che il Napoli di Garcia sta correndo molto meno rispetto alle squadre di vertice. La distanza media percorsa dalla squadra partenopea è di appena 107,820 chilometri, con soli 59,3 chilometri coperti in corsa. Questo piazzamento li colloca al penultimo posto nella classifica delle squadre che percorrono di più in Serie A, superati solo dall’Udinese.

Questo dato sottolinea la necessità di un intervento immediato da parte dello staff tecnico, guidato da Walter Mazzarri, per migliorare la preparazione atletica della squadra. In un campionato così competitivo, la resistenza fisica è un elemento chiave per aspirare ai piani alti della classifica. Il compito di potenziare gli allenamenti e incrementare l’energia della squadra partenopea spetta al Professor Pondrelli, una figura fondamentale per il futuro successo della squadra.

La scarsa corsa del Napoli sotto la gestione di Rudi Garcia è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Se la squadra azzurra vuole competere al vertice della Serie A, è imperativo migliorare la sua preparazione atletica. Il lavoro dello staff tecnico sarà cruciale per garantire che il Napoli possa affrontare le sfide future con la resistenza fisica necessaria a raggiungere gli obiettivi stagionali.