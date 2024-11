Bomba dalla Turchia: offerta del Galatasaray per Osimhen

Il club turco vuole anticipare la concorrenza del Chelsea per il bomber azzurro

Una clamorosa indiscrezione arriva dalla Turchia: il Galatasaray è pronto a fare sul serio per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Sozcu“, il club di Istanbul sta preparando un’offerta importante per il bomber del Napoli.

Galatasaray offerta per Osimhen

Il presidente Dursun Ozbek avrebbe già avviato le consultazioni con il management del club turco per definire i dettagli dell’operazione. La cifra che il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul tavolo è di 50 milioni di euro, un investimento che verrebbe supportato da alcuni importanti sponsor.

La dirigenza del club di Istanbul vuole accelerare i tempi per un motivo preciso: il forte interesse del Chelsea per l’attaccante nigeriano. I Blues seguono da tempo Osimhen e potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane. Per questo motivo, riporta “Sozcu“, i vertici del Galatasaray sono pronti ad avviare i contatti con il Napoli.

Per convincere il capocannoniere della scorsa Serie A, il club turco starebbe preparando un’offerta contrattuale importante: sul tavolo un accordo quinquennale con cifre significative. Il Galatasaray punta forte sulla stabilità del progetto per convincere Osimhen.

Il club partenopeo, che valuta il suo attaccante oltre i 100 milioni di euro, non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questa clamorosa trattativa di mercato.