Napoli-Fiorentina, Garcia ha scelto la formazione. Possibile sorpresa

Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia ha scelto la formazione che sfiderà i viola di Vincenzo Italiano, il tecnico partenopeo potrebbe sorprendere tutti.

CALCIO NAPOLI. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Rudi Garcia sembra avere le idee ben chiare sull’undici titolare da schierare. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il mister francese dovrebbe affidarsi alla stessa formazione vista contro il Real Madrid in Champions League.

“La sfida di Champions è stata archiviata martedì sera e Garcia ha avuto il tempo per recuperare al meglio tutto il gruppo, presupposto indispensabile per essere al top contro la Fiorentina” scrive il quotidiano.

L’ossatura della squadra che ha ben figurato contro i blancos non dovrebbe subire variazioni, per una gara delicata come quella contro la viola di Italiano. “È al momento quella che fornisce le maggiori garanzie e stasera non è tempo di esperimenti” sottolinea il CorSport.

L’unico vero dubbio di formazione per Garcia resta sulla fascia sinistra, con il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Il portoghese garantirebbe maggiore qualità nella costruzione di gioco, mentre l’uruguaiano più spinta offensiva. La sensazione però è che alla fine il tecnico possa affidarsi ancora una volta a Olivera, per proseguire sulla scia della prova convincente con il Real Madrid.