Garcia offeso dalle critiche ricevute, ha fatto una richiesta precisa al Club

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si sente offeso dalle troppe critiche ricevute, il tecnico francese ha fatto una richiesta al club di De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, guidato da Rudi Garcia, si appresta a sfidare la Fiorentina in un match che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica. Tuttavia, come riportato dal quotidiano Il Mattino, Garcia sembra essere turbato dalle critiche ricevute . Il tecnico, noto per la sua capacità di gestire la pressione, sembra aver perso un po’ di quella resilienza.

In vista della partita, Garcia sta valutando alcune possibili variazioni nella formazione, con l’obiettivo di gestire al meglio le energie della squadra. Rrahmani potrebbe tornare in panchina, mentre altri giocatori come Cajuste, Lindstrom e Raspadori potrebbero avere una chance, magari nella ripresa. Nonostante queste possibili variazioni, Garcia ha insistito sulle prove tattiche, suggerendo che i titolari avranno un ruolo fondamentale nella sfida.

Ma ciò che colpisce di più è la richiesta di Garcia alla società. Il tecnico vorrebbe che il Napoli comunicasse pubblicamente l’obiettivo di questa stagione: una crescita costante con l’obiettivo di garantirsi un posto in Champions League.

Questa visione, tuttavia, sembra non coincidere con quella del presidente De Laurentiis, che vede il Napoli come una “Ferrari” del calcio, destinata a dominare ogni partita fin dal primo minuto.

La sfida contro la Fiorentina assume anche un significato particolare a livello dirigenziale. La Fiorentina è uno dei pochi club con cui De Laurentiis ha un rapporto stretto e alleato.

Questa fedeltà è stata dimostrata quando De Laurentiis ha deciso di non puntare su Italiano come allenatore, riconoscendo l’importanza che aveva per il progetto viola.