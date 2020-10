Elmas positivo al Coronavirus. Negativi gli altri tamponi fatti dalla Ssc Napoli. Il macedone salterà la Juventus.

NAPOLI. Elif Elmas positivo al Coronavirus, il macedone dopo Zielinski è il secondo giocatore della rosa azzurra a contrarre il covid-19 dopo la gara contro il Genoa. La notizia è una vera e propria doccia fredda per Gattuso e i tifosi.

Nel pomeriggio il calcio Napoli aveva annunciato su Twitter: “Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi“.

Nello sviluppo degli ultimi 4 test è uscita fuori la positività al virus del centrocampista macedone Elif Elmas. Dopo il caso Zielinski che aveva fatto preoccupare e non poco, visto quanto accaduto in casa Genoa.

Gattuso aveva pensato proprio ad Elmas per sostituire l’infortunato Insigne. Il tecnico calabrese a poche ore dalla sfida contro Pirlo, dovrà pensare ad una nuova soluzione tattica.

Bisognerà capire cosa deciderà De Laurentiis in vista della partita contro la Juventus, il Covid non preoccupa Pirlo, che in conferenza stampa ha chiesto di giocare la gara: “Paura non ne abbiamo, il virus si può prendere ovunque tu vada”.

Dopo il caso Zielinski e la notizia che anche Elmas è risultato positivo al Covid, ci sono seri dubbi sulla sicurezza sia per i calciatori del Napoli che della stessa Juventus.

Mertens e compagni dopo l’allenamento del pomeriggio a Castel Volturno partiranno alla volta di Torino, dove domani sera alle 20,45 affronteranno i bianconeri di Pirlo. Prima della super sfida il Napoli farà un altro tampone la mattina, sarà il quarto settimanale.