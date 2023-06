“Chi allenerà il Napoli dopo Spalletti?” la risposta di De Laurentiis sorprende tutti

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla del futuro allenatore del club e dei dettagli sulla festa scudetto in un’intervista al Tg1.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro del Napoli post-Spalletti rimane un mistero, ma il presidente Aurelio De Laurentiis assicura che il club ha già affrontato e risolto problemi simili in passato. Nel corso di un’intervista rilasciata al Tg1, De Laurentiis ha infatti sottolineato la necessità di pazienza e calma in vista della nomina del nuovo allenatore.

“Nuovo tecnico? Ci vuole tempo, ragazzi. Sangue freddo e pazienza. Stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, armarci con le giuste armi e affrontare questo problema che abbiamo già risolto tante volte, perché è da 14 anni che siamo in Europa, unica squadra italiana“, ha dichiarato De Laurentiis. Queste parole dimostrano la fiducia e la tranquillità del presidente azzurro, nonostante l’importante cambio in arrivo sulla panchina del Napoli.

Il patron del club partenopeo ha inoltre rivelato i dettagli sulla festa che seguirà la gara contro la Sampdoria, in occasione della quale Luciano Spalletti dirigerà per l’ultima volta la squadra. La serata sarà all’insegna del divertimento e del grande spettacolo, con la presenza di numerosi artisti noti.

“Sarà una grande festa e ci saranno tanti attori, da Silvio Orlando ad Alessandro Siani, da Francesco Paolantoni a Biagio Izzo. Poi Marisa Laurito, Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Avitabile, Arisa, Emma e la bellissima e bravissima Noah da Tel Aviv”, ha anticipato De Laurentiis. Un evento che promette di regalare emozioni e spettacolo, in perfetto stile Napoli.

Ora l’attenzione si sposta verso l’attesa per il nome del successore di Spalletti. Con De Laurentiis che mostra tutta la sua fiducia nel futuro, i tifosi del Napoli possono aspettarsi nuovi sviluppi con ottimismo e curiosità.