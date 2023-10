Napoli, De Nicola: “Staff Nigeria impreparato su Osimhen. Ho avvertito ADL su Victor e Rrahmani”

L’ex medico del Napoli De Nicola analizza l’infortunio di Osimhen: staff Nigeria impreparato? Avvertii De Laurentiis sui rischi di Osimhen e Rrahmani.

CALCIO NAPOLI. L’ex medico della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo analizzando da esperto l’infortunio occorso a Victor Osimhen con la Nigeria e altri temi caldi in casa azzurra.

De Nicola mette in dubbio la preparazione dello staff medico nigeriano nella gestione di Osimhen: “Bisognerebbe vedere cosa ha fatto in Nazionale. Se ha fatto qualcosa di sbagliato, sono le conseguenze”. Questo tipo di infortunio deriva spesso dall’eccessivo sforzo del muscolo.

L’ex medico sociale lancia poi un avvertimento sul rientro di Osimhen e Rrahmani: “Ho detto a De Laurentiis che questi due giocatori sono il 60% della squadra. Bisogna gestirli con grande attenzione, senza forzare”. Affrettare i tempi di recupero può causare ricadute pesanti.

In sintesi, De Nicola mette in guardia sull’inesperienza dello staff nigeriano e sulla necessità di gestire con cautela il recupero di Osimhen e Rrahmani, due pedine fondamentali per gli equilibri del Napoli. Il suo consiglio è quello della prudenza.