“Napoli da scudetto?” Il gesto di Lukaku in tv diventa virale

Il gesto di Lukaku in diretta tv dopo Cagliari-Napoli diventa virale. L’attaccante risponde alla domanda sullo scudetto al Napoli.

Il Napoli continua a convincere in Serie A con un’altra prestazione dominante. La squadra di Antonio Conte ha ottenuto la terza vittoria consecutiva battendo il Cagliari 4-0 all’Unipol Domus.

Protagonista indiscusso è stato Romelu Lukaku, che con due assist e un gol ha trascinato gli azzurri alla vittoria. Tuttavia, a far parlare il pubblico è stato un gesto dell’attaccante belga nel post-partita, che ha fatto il giro del web.

Intervistato da DAZN, a Lukaku è stata posta una domanda diretta: “Il Napoli può competere per lo scudetto?“. Il gigante belga ha sorriso in modo sornione, prendendosi un attimo di pausa prima di rispondere con un enigmatico “No comment“.

Il suo gesto e il suo sorriso hanno scatenato le reazioni sui social, diventando rapidamente virali. Accanto a lui, il portiere Alex Meret ha invece risposto con più sicurezza: “Tre vittorie di fila ci devono far capire il nostro valore. Possiamo dire la nostra.”

Lukaku, oltre ad aver mostrato il suo carisma fuori dal campo, ha dimostrato una volta di più la sua importanza per il Napoli. L’attaccante ha dichiarato: “Meret ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi. È fondamentale avere un portiere così, noi attaccanti dobbiamo solo pensare a buttarla dentro.” Il suo impatto sul gioco della squadra e il suo rapporto con Antonio Conte sono già evidenti e stanno portando il Napoli a risultati importanti.