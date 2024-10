Dino Zoff: “Caprile ha fatto bene col Napoli, il gol del Como non era parabile”

L’ex CT della Nazionale analizza le sfide del Napoli tornando anche alla sfida col Como e alla performance di Caprile.

In un’intervista esclusiva su “1 Football Club”, programma di punta di 1 Station Radio, l’icona del calcio italiano Dino Zoff ha condiviso le sue impressioni sull’attuale situazione della Serie A, toccando temi caldi come il Napoli, le prestazioni di Dusan Vlahović e le performance del giovane portiere del Napoli, Elia Caprile.

Il Napoli, Caprile e le speranze di scudetto

Zoff ha risposto alla domanda se il Napoli possa sognare di riconquistare lo scudetto: “Non è questione di Napoli, sognare è bello, poi bisogna mettere in pratica il dovere, considerando anche le avversarie. Ci vuole anche un po’ di fortuna. A Maggio si vedrà. Fare proclami é inutile, non si deve puntare ad una cosa o ad un’altra sennò si perde in entrambe. Ci vuole calma, bisogna prendere le cose con la dovuta attenzione”.

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda il giovane portiere del Napoli, Elia Caprile. Zoff ha elogiato le sue recenti prestazioni, definendo il primo tempo della squadra “stratosferico”. Sulle critiche relative al gol subito, l’ex commissario tecnico ha dichiarato: “Il Como ha fatto un primo tempo stratosferico. Caprile è giovane, ha bisogno di giocare, per adesso sta facendo molto bene. Sul gol secondo me non ha sbagliato, era un tiro molto angolato”.

Meret e il rientro tra i pali

Infine, Zoff ha parlato del futuro di Alex Meret, in fase di recupero da un infortunio. “Meret è un portiere di grande valore e fa parte della Nazionale. È probabile che torni titolare, ma non voglio entrare nelle scelte tecniche degli allenatori”.