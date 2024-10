Napoli, obiettivo Como! Conte prepara la formazione: c’è un solo dubbio

Conte prepara il Napoli per il Como, mantenendo il 4-2-4 col Monza: ballottaggio tra Olivera e Spinazzola sulla fascia sinistra.

Il Napoli, attuale capolista della Serie A, è pronto a scendere in campo per affrontare il Como venerdì allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico Antonio Conte è determinato a portare a casa una vittoria fondamentale, prima della pausa per le nazionali, per consolidare il primato in classifica e chiudere in bellezza il trittico di partite casalinghe, dopo i successi contro Palermo e Monza.

Formazione quasi confermata

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte non ha intenzione di stravolgere la formazione che ha brillato nelle ultime uscite. A eccezione di un unico interrogativo, la squadra dovrebbe rimanere la stessa. L’unico dubbio riguarda la corsia sinistra, dove si fronteggiano Olivera e Spinazzola. Entrambi hanno dimostrato di avere le qualità necessarie per garantire una prestazione all’altezza.

Il mister, che ha instaurato un sistema di gioco 4-2-4, intende continuare a utilizzare gli stessi uomini che hanno iniziato la sfida con il Monza. In attacco, McTominay si posizionerà sulla linea avanzata, pronto a supportare le punte e a dare ulteriore peso offensivo.

Obiettivi chiari

La vittoria contro il Como è cruciale non solo per la classifica, ma anche per mantenere alto il morale della squadra. Conte sa bene che ogni punto è prezioso in questo avvio di stagione, e vuole che i suoi ragazzi affrontino la partita con la stessa intensità e determinazione mostrate finora.

Il match si preannuncia avvincente, con il Napoli che, spinto dal calore del proprio pubblico, punta a confermare il suo stato di grazia e ad allungare il distacco dalle inseguitrici.

Lo stadio Maradona si prepara a essere un vero e proprio fortino, dove il Napoli cercherà di continuare la sua striscia positiva.

Il countdown è iniziato: venerdì, tutti con il cuore azzurro, per un’altra grande serata di calcio a Napoli!