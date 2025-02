Napoli, Champions blindata: ora la sfida scudetto con l’Inter

Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli ha ormai ipotecato la qualificazione alla Champions League, con un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici. Tuttavia, il pareggio contro la Lazio ha messo in evidenza alcune difficoltà della squadra, soprattutto a causa delle assenze e della mancanza di alternative valide sulle fasce.

L’emergenza sta penalizzando Conte, che ha dovuto adattare diversi giocatori fuori ruolo, come Mazzocchi e Okafor, per sopperire all’assenza di Kvaratskhelia e Olivera. Nel frattempo, la lotta scudetto si fa sempre più serrata, con l’Inter pronta a giocarsi tutto nello scontro diretto al Maradona.

Secondo Repubblica Napoli, il Napoli dovrà ritrovare solidità e brillantezza per mantenere la testa della classifica. L’appuntamento con l’Inter sarà un test decisivo per capire se la squadra di Conte potrà davvero lottare fino alla fine per il titolo.