Napoli, avanza l’idea del 3-5-2: Conte prepara la sfida al Como

Il Napoli ha ormai assimilato l’anima, il carattere e la mentalità del suo allenatore, ma, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da una settimana ha anche rispolverato la memoria storica di Antonio Conte. Il 3-5-2, adottato contro la Lazio all’Olimpico, è il quarto modulo stagionale e potrebbe essere confermato nella sfida di domenica contro il Como. In attacco, il tandem formato da Raspadori e Lukaku sembra destinato a restare invariato, mentre il tecnico azzurro dovrà monitorare quotidianamente le condizioni di Spinazzola e Olivera, entrambi in dubbio dopo i recenti infortuni.

Missione Como: Napoli a caccia della vittoria dopo tre pareggi

Dopo due giorni di riposo, la squadra ha ripreso ieri la preparazione a Castel Volturno con una seduta singola, mentre oggi è prevista una doppia sessione di allenamento. L’obiettivo è arrivare pronti alla trasferta di Como, una delle sorprese più piacevoli della stagione. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Cesc Fabregas ha raccolto 25 punti, gli stessi di Lecce e Cagliari, e sta cercando di consolidare la propria posizione dopo la vittoria al Franchi contro la Fiorentina. In casa, il Como ha alternato 4 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi, mentre il Napoli vanta il miglior rendimento esterno del campionato, con 8 successi in trasferta, al pari di Inter e Atalanta.

Per gli azzurri sarà fondamentale tornare alla vittoria dopo un mese senza successi, con tre pareggi consecutivi contro Roma, Lazio e Udinese. L’Inter, impegnata sabato a San Siro contro il Genoa, precederà di un giorno la sfida del Napoli, che dovrà arrivare allo scontro diretto con i nerazzurri mantenendo almeno il vantaggio di +2 in classifica.

Le scelte di Conte: Anguissa in campo, dubbi sulla fascia destra

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è difficile immaginare che Conte possa rinunciare al diffidato Anguissa per la sfida di Como. L’allenatore azzurro, infatti, ragiona partita dopo partita e sa che la gara contro il Como sarà particolarmente dura. Da valutare, inoltre, le convocazioni di Olivera e Spinazzola, fermi rispettivamente da quattro e due giornate.

L’idea di confermare il 3-5-2 sembra ormai solida, con Raspadori e Lukaku in attacco. L’ultimo dubbio riguarda la fascia destra: se Politano dovesse partire ancora dalla panchina, il quinto di destra sarà Di Lorenzo, con il capitano che, in alternativa, potrebbe scalare nei tre di difesa insieme a Rrahmani e Buongiorno. Conte valuta tutte le opzioni, consapevole che ogni dettaglio sarà fondamentale per arrivare al meglio alla sfida scudetto contro l’Inter.