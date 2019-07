Napoli, 5000 tifosi a Dimaro. Parte la campagna abbonamenti con una novità

Napoli, 5000 tifosi a Dimaro. Parte la campagna abbonamenti della Ssc Napoli. Importante novità sulla tessera e sui prezzi.







In Val di Sole è una festa vera. Sono 5000 i tifosi del Napoli arrivati a Dimaro da ogni parte d’Italia e anche d’Europa per far sentire il proprio calore a Carlo Ancelotti e ai suoi ragazzi.

Per Lorenzo, tornato il Magnifico, c’è stato un incredibile bagno di folla per firmare autografi. Insomma in attesa del grande colpo di mercato c’è entusiasmo e fiducia intorno alla squadra.

L’entusiasmo dei 5000 tifosi del Napoli presenti a Dimaro, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è la miglior premessa per avvicinarsi alla campagna abbonamenti, che partirà domani.

I tifosi potranno tornare a sottoscrivere la classica tessera due anni dopo l’ultima volta. La scorsa estate non fu possibile a causa delle incertezze legate ai lavori al San Paolo per l’Universiade.

La società azzurra, ha già annunciato che i prezzi saranno decisamente più bassi rispetto alla media degli ultimi anni e, novità importantissima, ci sarà la possibilità di cedere ad altri il proprio abbonamento fino a cinque volte.







L’intenzione del Napoli è chiara: portare allo stadio il maggior numero possibile di persone. De Laurentiis confida nel vedere ogni settimana lo stadio pieno, pronto a sostenere con il solito calore tutti i calciatori.