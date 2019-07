Il Napoli su Netflix. De Laurentiis incontra i manager del gruppo americano

Il Napoli su Netflix. Dopo Amazon gli azzurri potrebbero sbarcare sulla piattaforma internet. De Laurentiis incontra i manager del gruppo americano.







Il Napoli potrebbe sbarcare su Netflix. Dopo Amazon, Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare il Napoli sulla piattaforma streaming americana.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno ieri a Dimaro sono arrivati i rappresentanti del gruppo Netflix. I manager hanno incontrato il presidente del Napoli.

Dopo lo sbarco su Amazon, il Napoli sonda il colosso della distribuzione su internet di film o altri programmi di intrattenimento a pagamento.

Il Napoli anche su Netflix, una suggestione che può dare la cifra delle nuove iniziative che il club intende intraprendere su scala internazionale.







Con una squadra con ambizioni di vertice. Lo dice Insigne, il capitano che ha ritrovato stimoli e sorrisi: «Sogniamo lo scudetto. Campioni come James, Pepè o Icardi sarebbero i benvenuti». Non resta che aspettare per capire in che direzione inizierà la prossima stagione.