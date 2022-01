Morte Gianni Di Marzio, il cordoglio del Napoli

Il Napoli si unisce al dolore della famiglia Di Marzio per la morte di Gianni, ex allenatore della formazione partenopea. In un tweet la SSCN di Aurleio De Laurentiis ha scritto: “Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”.

Napoletano nel sangue, Gianni Di Marzio aveva allenato al formazione azzurra prima le giovanili dal 1969 al 1971. Poi dal 1977 al 1979 aveva allenato la prima squadra. Proprio in quel periodo Gianni Di Marzio aveva scoperto Diego Armando Maradona. Era volato fino in Argentina per andarlo a vedere, ma il presidente Corrado Ferlaino aveva deciso di non concludere l’affare, che sarebbe poi stato fatto solo sei anni dopo quando Di Marzio non era più allenatore del Napoli. Ecco perché nel messaggio di addio, il figlio Gianluca ha scritto: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai“. Di Marzio nel corso degli anni è stato anche uno stimato dirigente, grandissimo scopritore di talenti. Ma anche un apprezzato opinionista sia in tv, che in radio.