Orsi invita Meret a lasciare Napoli: “I tifosi non sono mai soddisfatti”

L’ex portiere Nando Orsi critica le lamentele dei tifosi del Napoli e suggerisce a Meret di considerare un trasferimento.

Nando Orsi, ex portiere e noto opinionista calcistico, ha lanciato un appello ad Alex Meret, il portiere del Napoli, durante un’intervista su Radio CRC. Orsi ha sottolineato come Meret, nonostante le sue prestazioni eccellenti, continui a ricevere critiche dai tifosi partenopei, suggerendo che potrebbe essere vantaggioso per lui considerare un cambio di squadra.

“Meret ha dimostrato più volte di sapersi distinguere nei momenti difficili grazie alla sua personalità,” ha affermato Orsi. “Ogni volta che viene criticato, tira fuori performance di alta qualità. Non è solo questione di parare rigori; il ragazzo mostra una freddezza che pochi hanno.” Orsi ha poi elogiato altri portieri come Provedel, de Gea e Di Gregorio, ma ha confermato che Maignan rimane il suo preferito.

Tuttavia, la dichiarazione più sorprendente è stata quella rivolta direttamente a Meret: “La mia provocazione di qualche tempo fa rimane valida: caro Meret, potrebbe essere meglio per te lasciare Napoli. Non si può essere profeti in patria e, anche se offri prestazioni straordinarie, la gente sembra sempre insoddisfatta.“

Orsi ha continuato: “Meret è stato uno dei portieri più positivi degli ultimi anni. Il fatto che non sia un ‘ruffiano’ non dovrebbe essere considerato un difetto. L’importante è che faccia bene il suo lavoro, e lui lo fa sempre molto bene. Il resto è solo aria fritta.”