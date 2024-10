Ancora Caprile con l’Empoli, ma Meret è quasi pronto: c’è la data del rientro

Meret, dopo l’infortunio rimediato con i bianconeri, potrebbe tornare titolare per il match contro il Milan il 29 ottobre.

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli senza il suo portiere titolare, Alex Meret, infortunatosi nella gara contro la Juventus il 21 settembre. In quella partita, Meret ha dovuto lasciare il campo a Elia Caprile, il quale guiderà nuovamente la difesa azzurra nella sfida di domenica 20 ottobre, in programma alle 12:30.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Meret potrebbe tornare a disposizione per la successiva partita contro il Lecce, prevista per il 26 ottobre al Maradona. Tuttavia, è probabile che per quella gara Meret inizi dalla panchina, mentre il suo rientro da titolare è atteso per il match contro il Milan il 29 ottobre.

Quella contro i rossoneri rappresenta una sfida fondamentale per entrambe le squadre, in corsa per le posizioni di vertice in campionato. Il Milan, allenato da Paulo Fonseca, e il Napoli sono attualmente in lotta per i posti più alti della classifica, rendendo questo incontro un test decisivo per le ambizioni di entrambe le formazioni.