Empoli-Napoli, le scelte di Conte: pochi dubbi, tocca a Gilmour

Mister Conte pronto a schierare una formazione audace per il lunch match di Serie A in programma domenica tra Empoli e Napoli.

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha anticipato le scelte di formazione di mister Antonio Conte, rivelando una linea strategica chiara e audace per i partenopei.

Le scelte di mister Conte per Empoli-Napoli

Il portiere Caprile, ex di turno, avrà l’occasione di brillare in un match che lo vede tornare a Empoli, dove ha giocato la scorsa stagione. La linea difensiva sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola.

Per quanto riguarda il centrocampo, una delle novità più attese è l’inserimento di Billy Gilmour come titolare, un momento significativo per il giovane ex Brighton che ha già debuttato dal primo minuto in Coppa Italia contro il Palermo. Insieme a lui, il collaudato Frank Zambo Anguissa, pronto a garantire solidità e fisicità al centrocampo.

In attacco, la formazione sembra essere già decisa: Lukaku e McTominay guideranno il reparto offensivo, supportati da Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. La panchina vedrà anche David Neres, che, nonostante le sue recenti ottime prestazioni, inizierà la partita dalla panchina, pronto a subentrare e dare una scossa alla gara.