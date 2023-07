Montervino sicuro: “Napoli prendilo, sarebbe un colpo importantissimo”

L’ex capitano azzurro, Francesco Montervino, si è soffermato su un possibile arrivo di Maxime Lopez al Napoli.

Nell’ambito di una intervista ai microfoni di 1 Station Radio, l’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha espresso la sua opinione sulla strategia di mercato del club partenopeo, sottolineando l’importanza di valorizzare i talenti italiani, prendendo come esempio il Sassuolo e il centrocampista Frattesi, che ha dovuto faticare per farsi strada nel calcio professionistico.

“Il Sassuolo fa bene a valorizzare, e valutare, i propri calciatori con cifre importanti. Il problema degli stranieri non è il loro valore, ma la capacità di adeguarsi ad un campionato che, visti i recenti risultati, può dirsi fra i più difficili. Sulla valutazione di Frattesi andrebbe ricordato il percorso di un ragazzo che, scuola Roma, per potersi affermare ha dovuto girovagare tra Monza e Sassuolo”.

Montervino ha anche parlato di Maxime Lopez e di un’eventuale offerta del Napoli per il giocatore che sarebbe un colpo molto importante per il club azzurro.

“Dopo tre anni svolti in modo ottimale si è guadagnato il trasferimento in un top club. È un prezzo che rispecchia le qualità importanti del giocatore. Quanti giocatori abbiamo visto che, nonostante le cifre altissime, non sono riusciti ad affermarsi? Maxime Lopez si è affermato in Italia, un play di grandissima qualità. Se dovesse presentarsi il Napoli, nonostante sarebbe difficile trovare spazio dietro un Lobotka straordinario, sarebbe colpo davvero molto importante”.