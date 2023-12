Mazzarri-Anguissa: Una sinergia vincente sul campo e nello spogliatoio

Scopri il legame vincente tra Walter Mazzarri e Zambo Anguissa nel Napoli. L’alchimia sul campo e nello spogliatoio.

Il Napoli sta vivendo un periodo di grande coesione, e gran parte di questo merito va al solido legame tra l’allenatore Walter Mazzarri e il centrocampista Frank Zambo Anguissa. Nel retroscena dallo spogliatoio emerge un rapporto di fiducia e rispetto reciproco, trasformando Anguissa in uno dei punti di riferimento indiscussi del club partenopeo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Anguissa è stato un pilastro irremovibile sotto la gestione di Spalletti, Garcia e ora, con il recente approdo di Mazzarri, il suo status non è cambiato. Il tecnico di San Vincenzo, esperto nel costruire relazioni solide con i suoi giocatori, ha elogiato pubblicamente Anguissa, riconoscendo il suo contributo fondamentale alla squadra.

“Anguissa ha subito creato un buon feeling con Mazzarri, che lo ha anche ringraziato pubblicamente. Dopo il gol in casa del Real Madrid ha affrontato un momento particolare. Nel senso che sul camerunese cadono parecchie responsabilità di una fase difensiva ancora da registrare,” riporta la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sportivo sottolinea che, nonostante le sfide incontrate dopo l’addio di Spalletti, Anguissa è diventato un leader silenzioso nello spogliatoio, sostenendo la squadra in modo esemplare. La sua presenza costante e la sua leadership positiva hanno aiutato la squadra ad affrontare le difficoltà e a mantenere uno spirito coeso.

Oggi, Anguissa si prepara a scendere in campo dal primo minuto, con la possibilità di avere al suo fianco giocatori come Gaetano o Cajuste, considerando le assenze quasi certe di Elmas e Zielinski. La partita si preannuncia cruciale, con gli occhi puntati sul centrocampista africano, che continua a dimostrare di essere un elemento chiave nella tattica di Mazzarri.

In un periodo in cui la connessione tra allenatore e giocatore è essenziale per il successo di una squadra, la storia di Mazzarri e Anguissa è un esempio di come la coesione e il buon rapporto tra membri chiave possano influire positivamente