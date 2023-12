Il Cagliari la preda perfetta di Osimhen: il nigeriano a segno in tutte le sfide contro i sardi

Victor Osimhen domina contro il Cagliari! Gli exploit del bomber nigeriano e la trattativa di rinnovo con il Napoli.

Victor Osimhen continua a dimostrare di avere un r’apporto speciale’ con il Cagliari, e i numeri parlano chiaro. Il bomber nigeriano ha un feeling straordinario quando si tratta di affrontare la squadra sarda, e la Gazzetta dello Sport ha messo in luce un particolare dato che non può passare inosservato.

L’attaccante azzurro ha segnato in tutte e tre le sfide contro il Cagliari, un exploit che suscita timori nei sardi. La Gazzetta riporta: “Il centravanti nigeriano è andato a segno in tutte le sue tre sfide contro i sardi. Victor ha fatto meglio anche contro la Samp, segnando nelle sue prime quattro gare contro i blucerchiati. La prima volta a Genova, il tecnico dei doriani era quel Claudio Ranieri che oggi guida il Cagliari. Osimhen ci tiene a riportare in alto il suo rendimento mentre prosegue anche la trattativa per il rinnovo”.

Al di là degli accordi contrattuali, il Napoli sta cercando di garantirsi un futuro con Osimhen fino al 2026, a dieci milioni netti annui, con una clausola rescissoria fissata intorno ai centotrenta milioni di euro. Questo non solo per proteggere gli interessi del club, ma anche per assicurarsi una valutazione adeguata del cartellino del giocatore sul mercato, evitando il rischio di svalutazione in vista della prossima estate.

Il quotidiano sportivo sottolinea: “La possibile nuova scrittura del contratto va oltre l’aspetto temporale; serve a garantire al Napoli una valutazione del cartellino di Osimhen che rifletta appieno il suo valore sul campo, senza rischiare svalutazioni che potrebbero verificarsi in prossimità della scadenza contrattuale. Un’operazione strategica per il club partenopeo.”

Il Napoli, in attesa di concludere la trattativa per il rinnovo, guarda con attenzione alla prossima partita, con il Maradona che si attende un altro gol da parte del suo attaccante contro il Cagliari. Gli sguardi sono puntati sul campo, dove Osimhen potrebbe continuare a scrivere la sua personale saga di successi contro i sardi.