Maradona canta ‘Perdere l’amore’ di Massimo Ranieri – VIDEO da brividi

Diego Armando Maradona canta ‘Perdere l’amore’ canzone di Massimo Ranieri, cantautore napoletano.

Maradona era innamorato di Napoli, la sua seconda casa. Nel capoluogo partenopeo il Pibe de Oro si è sentito sempre amato. Un amore che i tifosi del Napoli hanno sempre dimostrato e continuano a dimostrare anche dopo la prematura morte di Maradona. Un connubio quello tra Maradona e Napoli che sarà inscindibile per sempre. Lo dimostra anche il fatto che molti argentini presenti in Italia hanno deciso di vedere a Napoli la sfida dei Mondiali Argentina-Francia. Una festa a cui hanno partecipato anche tantissimi napoletani.

Video: Maradona canta ‘Perdere l’amore’ di Massimo Ranieri

Con la morte di Pelé se n’é andato forse l’ultimo interprete di un calcio romantico, uno che insieme a Maradona ha scritto la storia del calcio. Uomini di questo calibro non verranno mai dimenticati.

Ne è un esempio proprio Maradona che continua ad essere idolatrato non solo dai tifosi del Napoli, ma da tanti sportivi in tutto il mondo. Il suo ricordo fa scattare sempre un affetto incredibile ed una immancabile fitta al cuore. Lo dimostra il video di Maradona che canta ‘Perdere l’amore’ di Massimo Ranieri, pubblicato da ‘La Napoli Bene’. Un video che in poco tempo ha fatto tantissime interazioni, perché l’amore smisurato per Maradona è sempre presente nel cuore di milioni di persone.

Ma quel video dimostra anche come Diego si era inserito nella cultura napoletana. Ne aveva colto il senso e le sfaccettature. Aiutato anche da alcuni interpreti fenomenali di quella cultura. Memorabile il video in cui Maradona, Troisi e Pino Daniele cantano insieme.