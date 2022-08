Manchester United in vantaggio: ecco la reazione di Cristiano Ronaldo – FOTO

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. Ad inizio secondo tempo il Manchester United sblocca il punteggio al St’s Mary Stadium di Southampton, nella gara valevole per il quarto turno della Serie A. Bruno Fernandes indovina la palla nell’angolino con un destro chirurgico ed esulta proprio assieme a Cristiano Ronaldo. Il portoghese si stava riscaldando proprio da quel lato, per cui abbraccia il conterraneo portoghese che sigla lo 0-1 e poi viene attorniato dal nuovo acquisto Casemiro e dagli altri compagni di squadra. Nessuna festa esaltante, ma il gesto potrebbe far pensare che l’ex Juventus e Real Madrid si stia quasi abituando al fatto di dover rimanere a Manchester e non partire verso Napoli.