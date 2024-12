Lukaku delude Conte: da Mr Wolf a Mr Bean, il belga non ingrana

Solo 5 gol in 13 presenze per il bomber voluto fortemente dal tecnico. Difficoltà di intesa con la squadra e scarsi rifornimenti dagli esterni.

Il rendimento di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli continua a non convincere. Come riportato oggi da Il Mattino, l’attaccante belga sta tradendo le aspettative di Antonio Conte, che lo aveva fortemente voluto come terminale offensivo del suo progetto tecnico.

“Doveva essere Mr Wolf, quello che risolve i problemi, è finito per diventare Mr Bean, quello che fa ridere con i suoi pasticci”, scrive il quotidiano napoletano analizzando il momento del centravanti. Un investimento importante quello fatto dal presidente De Laurentiis, che ha versato 30 milioni di euro nelle casse del Chelsea per assecondare le richieste del proprio allenatore.

I numeri, però, non mentono: 5 gol e 4 assist in 13 presenze di campionato, un bottino troppo magro per un attaccante del suo calibro. Ma i problemi non si limitano alle statistiche. Secondo Il Mattino, la vera difficoltà sta nell’intesa con i compagni: scarsa sintonia con Kvaratskhelia, McTominay e Politano, pochi scambi e triangolazioni nei pressi dell’area avversaria.

Particolarmente problematico il rapporto in campo con lo scozzese McTominay, che dovrebbe supportarlo ma finisce spesso per occupare i suoi spazi. A complicare il quadro anche il gioco degli esterni, con Kvaratskhelia e Politano che preferiscono accentrarsi e concludere piuttosto che crossare per il belga.

Nonostante le difficoltà, Conte continua a difendere il suo pupillo: “Lo protegge a oltranza perché sa che lui è l’uomo capace di invertire l’inerzia del campionato e metterla tutta dalla parte degli azzurri”, conclude il quotidiano.