Ennesima vergogna di Libero: “Napoli, Festa scudetto col reddito di cittadinanza”

Festa scudetto Napoli col Reddito di Cittadinanza su Libero un focus col servizio di Striscia la Notizia.

Libero torna a parlare di Napoli, ovviamente per cose negative, come sempre o quasi. “In Napoli… When the moon hits your eye like a big pizza pie /That’s amore”, cantava Dean Martin. “Sole mio e pizza” sono un marchio napoletano. Come il reddito di cittadinanza, creato per abolire la povertà da Giggino Di Maio da Pomigliano d’Arco e di cui a Napoli nel 2022 hanno beneficiato 164mila famiglie, il doppio della Lombardia, assegno

medio da 634 euro contro i 477 dei polentoni” questo l’attacco del pezzo di Libero, con luogo comune che non può mai mancare.

Festa scudetto Napoli: acquisti con la carta del reddito di cittadinanza

Sul quotidiano Libero si mette in evidenza il blitz di Luca Abete di Striscia la Notizia che attraverso una complice ha provato a comprare materiali per la festa scudetto, pagandoli con reddito di cittadinanza. Cosa che non potrebbe avvenire, dato che bandiere, fumogeni e quant’altro non sono beni di prima necessità.

“A Napoli da giorni con la carta del reddito di cittadinanza si può comprare ogni tipo di gadget celebrativo

della squadra di Spalletti facendolo figurare come detersivo, ad esempio, «esce detersivo, il detersivo lo potete

comprare al 100% perché è un bene di prima necessità», la cassiera rassicura una cliente. La cliente è

una complice di Striscia la Notizia che giovedì e ieri ha mostrato come sotto il Vesuvio il “reddito di cittadinanza” sia diventato anche “reddito di tifoseria” scrive il quotidiano oggi in edicola. La stessa scena si ripete anche per l’acquisto di una bandiera, ma pure per i fumogeni in un negozio di fuochi d’artificio.

Ovviamente il comportamento è totalmente scorretto, ma siamo assolutamente certi che la stessa cosa accade in altre parti d’Italia. Mal comune mezzo gaudio non è una giustificazione, ma chissà perché Libero quando c’è da fare questi servizi prende ad esempio sempre Napoli.