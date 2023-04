La Stampa distrugge il Napoli: tutto sparito quello costruito fino ad ora

Il Napoli vince con il Lecce ma non brilla, sui quotidiano la squadra di Spalletti viene criticata per il gioco.

Ci sono squadra, tipo la Juventus, che costruiscono interi campionati senza giocare, senza far vedere uno straccio di movimento. Eppure vincono le partite e vengono osannate per il corto muso, per la capacità di vincere anche senza giocare a calcio.

Poi c’è il Napoli che da agosto ha incantato in Serie A come in Champions League, portando la stampa estera da esaltare i singoli ed il collettivo. Facendo lustrare gli occhi all’Europa ed al mondo. Ma questo non basta, perché la pessima prestazione del Napoli contro il Milan e quella balbettante con il Lecce (con vittoria annessa però) ha fatto già distruggere quello che è stato costruito fino ad ora.

I media mainstream evidentemente non attendevano altro. E mentre altri club vengono lodati per questo tipo di vittorie, il Napoli viene affondato. Gazzetta ha bacchettato gli azzurri. Ma anche La Stampa ci mette del suo e scrive: “Alla fine, va bene così: ma il Napoli è sparito, non è più se stesso. Tutto quello che per otto mesi si è visto improvvisamente si è dissolto: il Napoli non fa più il Napoli, vince grazie ad un autentico regalo del tandem Gallo-Falcone che costruiscono una autorete incredibile. Una squadra strepitosa è diventata normale, ha perso la brillantezza ed anche i codici, ha dimenticato tutto il suo calcio trasgressivo. Il Napoli non è più il marziano che fino a qui ha illuminato e dominato il campionato“.