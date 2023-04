IL MATTINO – Simeone: c’è grande apprensione in vista di Milan-Napoli

Giovanni Simeone può saltare Milan-Napoli di Champions League a causa di un infortunio muscolare durante Lecce-Napoli.

Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Giovanni Simeone non sono positive. Per avere un quadro completo della situazione bisognerà attendere degli esami strumentali. Secondo quanto riferisce Il Mattino oggi verranno svolti ulteriori accertamenti. Simeone è uscito da Lecce-Napoli per un risentimento muscolare. Il Cholito ha fatto di tutto per restare in campo, ma poi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.

Milan-Napoli: allarme attaccanti

In questo momento c’è un vero e proprio allarme attaccanti in casa Napoli, poiché Simeone difficilmente recupera per Milan-Napoli. I problemi muscolari difficilmente si recuperano in cinque giorni, questo lo mette in serio dubbio per la trasferta di Milano.

Qualche buona notizia arriva da Osimhen che può rientrare almeno tra i convocati per il match di andata di Champions League. Ma a conti fatti l’unico sicuro di andare in campo, al momento, è Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo è rientrato dopo un infortunio che lo ha bloccato per 41 giorni ed ha giocato titolare con il Lecce. L’evoluzione degli infortunati continuerà ad essere seguita dallo staff medico del Napoli, che proverà a recuperare Osimhen. La presenza del nigeriano, a questo punto, diventa ancora più fondamentale.