La SSC Napoli risponde a Dalma Maradona: “Le porte dello stadio sono aperte”

Il club azzurro chiarisce le polemiche: nessun divieto per le figlie del Pibe de Oro

La SSC Napoli ha chiarito la propria posizione in merito alle recenti dichiarazioni di Dalma Maradona, figlia di Diego Armando Maradona, sul presunto divieto di entrare allo stadio intitolato al padre. Attraverso il Corriere dello Sport, il club azzurro ha voluto precisare che non c’è alcun ostacolo per Dalma e Gianinna: “Il Napoli aspetta allo stadio le signore Dalma e Gianinna Maradona e tutti gli eredi Maradona ogni qualvolta avranno il piacere di assistere a una partita della squadra“.

La risposta del club arriva a seguito delle dichiarazioni di Dalma, rilasciate durante la cerimonia del premio “Per Sempre con Diego“, in cui aveva affermato di non poter entrare nello stadio dedicato a suo padre. “Anche io tifo Napoli, ma non posso entrare allo stadio. Non mi fanno entrare nello stadio che porta il mio cognome. Non so cosa sia accaduto”, ha detto Dalma a bordo della nave MSC World Europa, dove si è tenuta la manifestazione.

La risposta del Napoli: porte aperte per gli eredi di Diego

Dalma e Gianinna Maradona sono molto legate a Napoli e non hanno mai nascosto il loro affetto per la città partenopea e la squadra azzurra. La SSC Napoli, dal canto suo, ha ribadito di voler accogliere sempre gli eredi del Pibe de Oro, ogni volta che vorranno assistere alle partite. “Il Napoli sarà felice di accogliere gli eredi Maradona per tutte le partite che vorranno“, ha ribadito il club.

A prescindere dalle incomprensioni, la situazione sembra ormai chiarita. Le figlie di Diego, dopo la manifestazione, sono rientrate in Argentina, ma il loro legame con Napoli resta fortissimo, e sicuramente torneranno presto per rivivere le emozioni che solo lo stadio che porta il nome del loro padre può regalare.