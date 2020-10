La Real Sociedad avvisa il Napoli “Vi daremo prova della nostra cazzimma”. Il club basco carica la sfida di Europa League.

“Ciao Napoli! Siete pronti per il nostro appuntamento di giovedì? Vi daremo prova della nostra cazzimma“, questo il messaggio della Real Sociedad al Napoli di Gattuso.

La sfida è già decisiva. Il Napoli sarà di scena giovedì a San Sebastian contro la Real Sociedad nella seconda giornata del gruppo F di Europa League. Gli azzurri hanno cominciato male perdendo all’esordio contro l’Az Alkmaar, quindi hanno bisogno di un risultato positivo. Il confronto non sarà dei più semplici. La squadra basca sta vivendo un grande momento di forma ed è in vetta al campionato spagnolo. Il match è già cominciato sui social.

La Real Sociedad ha stuzzicato il Napoli su twitter.

Real Sociedad-Napoli si disputerà la sera di giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dell’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián, anche denominata per ragioni di sponsor Reale Arena. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la prima fra le due formazioni in Europa League, è previsto per le ore 21.00. Il club basco carica la sfida di Europa League con un messaggio al Napoli: “Vi daremo prova della nostra cazzimma“.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Non ci sono precedenti nel torneo fra le due squadre, che non si sono mai affrontate nella loro storia in gare ufficiali nelle Coppe europee. Napoli e Real Sociedead sarà una sfida di “cazzimma” come annunciato dal club basco sui social.

Gattuso dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Alguacil manderà probabilmente in campo i baschi con un 4-1-4-1.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

DOVE VEDERE REAL SOCIEDAD-NAPOLI IN TV

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire la sfida Real Sociedad-Napoli in tv. Su Sky, che detiene i diritti del torneo, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Real Sociedad-Napoli sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

REAL SOCIEDAD-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Real Sociedad-Napoli in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android. La gara di Europa League sarà inoltre visibile in diretta streaming chiaro sul sito di TV8. Vedremo chi tra Real Sociedad e Napoli avrà più cazzimma.