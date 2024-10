Kvaratskhelia, rinnovo sempre più lontano. Trapelano nuovi dettagli

Il gioiello georgiano potrebbe lasciare il Napoli: trattative per il rinnovo bloccate, si valutano tutte le opzioni

Le ultime notizie dalla sosta per le Nazionali non portano buone nuove in casa Napoli. Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia sembra sempre più lontano, e l’accordo tra le parti non è ancora stato trovato. Il club azzurro si vede costretto a valutare tutte le opzioni, compresa la possibile cessione del talento georgiano nella prossima finestra di mercato.

Rinnovo bloccato: richieste economiche elevate

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia vanno avanti da oltre un anno senza successo. Nell’ultimo summit tra le parti, il padre e agente del giocatore, Mamuka Jugeli, avrebbe avanzato una richiesta di ingaggio intorno agli 8-9 milioni di euro a stagione, cifre paragonabili a quelle percepite da top player come Lautaro Martinez.

Queste pretese economiche hanno creato un clima di gelo con la dirigenza partenopea, che non sembra disposta a soddisfare tali richieste.

Kvaratskhelia sul mercato: il placet di Conte

Di fronte a questa situazione, il Napoli potrebbe decidere di inserire Kvaratskhelia nella lista dei trasferimenti. Anche il tecnico Antonio Conte avrebbe dato il suo assenso a questa soluzione, comprendendo la necessità di mantenere un equilibrio finanziario e pianificare al meglio il futuro della squadra.

La prossima estate potrebbe quindi essere l’ultima occasione per il club azzurro di monetizzare al massimo una eventuale cessione. Già nella scorsa sessione di mercato, il Paris Saint-Germain aveva offerto 100 milioni di euro per l’esterno georgiano, ma l’affare non si era concretizzato.

Strategie contrattuali: il caso Vlahovic

TMW aggiunge ulteriori dettagli: La situazione di Kvaratskhelia ricorda quella vissuta da Dusan Vlahovic con la Juventus. Il giocatore potrebbe utilizzare la leva del suo attuale ingaggio, piuttosto basso, per ottenere un sensibile aumento o un bonus alla firma con un altro club. Una strategia che ha permesso al serbo di ottenere un contratto da 23 milioni di euro lordi grazie a specifiche clausole.

Futuro incerto: tifosi in apprensione

I tifosi azzurri sono in ansia per il possibile addio di Kvaratskhelia, elemento fondamentale nello scacchiere del Napoli. La sua eventuale partenza rappresenterebbe un duro colpo per la tifoseria partenopea molto legata al georgiano. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo o se il destino del talento georgiano sarà lontano dal Diego Armando Maradona.