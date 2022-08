Kvaratskhelia, due meglio che uno. Il Napoli vuole anche il fratellino fenomeno

CALCIOMERCATO NAPOLI. KVARATSKHELIA-NAPOLI. Tutti pazzi di Kvaratskhelia a Napoli. Il calciatore georgiano ha avuto un debutto impressionante in Italia, con tre goal in due partite condite da prestazioni ed assist. Il club azzurro sogna in grande ma guarda anche al futuro. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il calciatore azzurro è cresciuto in una famiglia a pane e calcio. Col papà Badri, origini azere, che è stato un buon attaccante. E anche mamma Maka Lukava è molto appassionata di pallone, favorendo la crescita anche sportiva dei figli Nik, il maggiore, Khvicha e Tornike, 12 anni.

Proprio quest’ultimo dicono che sia una promessa. Quando il fratello è partito per l’Italia gli ha augurato: “Farai grandi cose, ma io diventerò ancora più forte di te”. Khvicha lo ha abbracciato promettendogli di portarlo presto in Italia. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli monitorano la situazione e pensano in prospettiva anche al baby Kvara che cresce a vista d’occhio ed un giorno potrebbe essere inserito nel settore giovanile partenopeo. Sarebbe un modo anche per i fratelli di vivere insieme in una esperienza unica qual è Napoli. Fatto sta che se Tornike è ancora più forte di Khvicha, ci sono tutti gli indizi per portare ad un acquisto in netto anticipo.