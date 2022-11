Kvaratskhelia: “Napoli fantastica, faccio di tutto per ripagare l’affetto dei tifosi”

Kvicha Kvaratskhelia parla di Napoli e dell’affetto dei tifosi, lo fa durante una intervista al canale Crocobet a lui dedicato.

Il giocatore è una star in Georgia, ma lo è diventato anche a Napoli grazie ai suoi numeri favolosi che stanno incantando tutta Europa. Kvaratskhelia sui tifosi del Napoli dice: “Loro mi danno un grandissimo affetto. Qui si vive di calcio, lo sento anche se non frequento molto la città. Ma qui tutti sanno tutto della squadra, non importa che età abbiano. Io cerco di dare il massimo per ripagare questo bellissimo affetto che mi hanno sempre dimostrato da quando sono arrivato“.

L’intervista di Kvaratskhelia poi prosegue con il giocatore che dice: “Non ho molto tempo per imparare l’italiano, anche se sto andando da una brava maestra. Ma quando torno a casa dagli allenamenti sono molto stanco“.

Kvaratskhelia: “I commenti negativi li uso per fare ancora meglio “.

L’attaccante del Napoli dice di non “leggere i commenti. Non voglio farmi influenzare da quelli positivi. Mentre uso quello negativi come sprone per dare ancora di più durante l’allenamento e migliorare “. Su Spalletti e la squadra, aggiunge: “Spalletti è un grande allenatore, una persona molto positiva e sto imparando molto d lui, così come imparo anche da tutti i miei compagni di squadra. Siamo una grande famiglia. Giochiamo molto spesso ma quando si può usciamo insieme, c’è davvero un bel clima“.

Poi sulla Champions League aggiunge: “Non ho mai creduto di poter giocare in Champions League è un’emozione fortissima. Ci ho pensato quando ho sentito l’inno della Champions durante la prima sfida con il Liverpool. È stato bellissimo“.