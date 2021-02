Koulibaly e Ghoulam ancora positivi al Covid, ma Gattuso spera: ecco perché

Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono ancora positivi al Covid 19, i due calciatori sono ancora indisponibili per gli allenamenti.

Gennaro Gattuso per la trasferta di Europa League dovrà rinunciare a ben nove calciatori tra infortuni e giocatori alle prese con il Covid 19, tra questi ci sono Koulibaly e Ghoulam che sono risultati ancora positivi. Ma secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Gattuso può avere qualche speranza per il prossimo futuro dato che i due difensori sono ancora positivi ma “la carica virale è debole“. Si spera che nelle prossime ore si possa arrivare ad un tampone negativo che porterebbe Koulibaly e Ghoulam a riaggregarsi al gruppo per gli allenamenti.

Ritrovare i due calciatori sarebbe sicuramente una buona notizia per il tecnico del Napoli che domenica deve affrontare l’Atalanta ancora in piena emergenza. Lozano è fuori per un lungo infortunio, così come non si capisce quando rientrerà Mertens. Anche Hysaj e Manolas sono out e quindi chiunque riesce a recuperare in fretta può dare una mano in questo momento di estrema difficoltà per il Napoli che in Europa League potrà fare un minimo di turnover solo a centrocampo. La situazione non è semplice nemmeno per il Granada che pure deve rinunciare a sette calciatori.