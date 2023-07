Kevin Danso accetta il Napoli, ma il Lens fissa un prezzo elevato

Kevin Danso ha detto si al Napoli. Il Lens, chiede 30 milioni di euro per il cartellino del talentuoso giocatore.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Kevin Danso, giocatore del Lens. A riportare l’indiscrezione è l’edizione odierna de Il Mattino.

NAPOLI SU DANSO DEL LENS: IL PUNTO SULLA TRATTATIVA

Secondo il quotidiano, il club partenopeo avrebbe già avviato i contatti con la società francese per sondare la disponibilità a cedere il giocatore. Tuttavia, il Lens avrebbe fissato una valutazione molto alta, pari a 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli, che vorrebbe spendere non più di 18 milioni.

Nonostante questa distanza tra domanda e offerta, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Un assist al Napoli potrebbe arrivare proprio dal giocatore: Danso avrebbe infatti manifestato al Lens la volontà di trasferirsi in Italia e di giocare con i campioni d’Italia in carica.

L’interesse del club partenopeo è concreto, ma servirà uno sforzo da entrambe le parti per arrivare alla fumata bianca. La palla passa ora alla dirigenza del Lens, che dovrà decidere se abbassare le richieste per il cartellino del giocatore. Il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione in attesa di sviluppi