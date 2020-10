Juventus-Napoli, De Laurentiis invoca l’articolo 55 del Noif. Il club azzurro attende il verdetto del giudice sportivo.

Juventus-Napoli, il verdetto del giudice sportivo è atteso per domani, ma cominciano a filtrare le prime indiscrezioni.

De Laurentiis e il club azzurro hanno fondato le memorie difensive sulla causa di forza maggiore. Il calcio Napoli ha dimostrato che non è stato possibile raggiungere Torino dopo il provvedimento dell’Asl.

L’azienda Sanitaria aveva disposto l’isolamento per il gruppo azzurro in seguito alle positività al Covid-19 di Zielinski e Elmas e del collaboratore Costi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, De Laurentiis si è appellato all’articolo 55 del Noif. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli è fiducioso sul verdetto, il club difeso dall’Avvocato Grassiani, chiede la ripetizione.

JUVENTUS-NAPOLI, SPUNTA L’ARTICOLO 55 DEL NOIF

Il club di De Laurentiis si è appellato all’articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc). L’articolo in questione riguarda la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore.

«Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore».

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al giudice sportivo in prima istanza. La Corte sportiva d’appello interviene in seconda e ultima istanza. E il club azzurro ha presentato documentazioni per dimostrare che si trovava in questa situazione. Il clun ha ricevuto la comunicazione dell’Asl mentre si stava accingendo alla partenza per Torino.

Cresce, quindi, l’attesa per quella che sarà la decisione di Gerardo Mastrandrea. Il giudice sportivo, martedì scorso rinviò la decisione in attesa del supplemento di indagini sul caso Juventus-Napoli.